AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تسمح باستخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:52 م
روسيا تسمح باستخدام
روسيا تسمح باستخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بكورونا
Advertisements
قسم الخارجي
سمحت السلطات الروسية بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار "الهيدروكسي اكلوروكين" المخصص لعلاج الملاريا، حيث اثارت فعالية الدواء أمام كورونا جدلا بين حكومات العالم.

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني  شي جين بينج، أجازت الحكومة الروسية استخدام العقار الضاد للملاريا في علاج مصابي وباء كورونا.

وأوضحت الحكومة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار، ومن المقرر توزيعه على المستشفيات المختصة أو الاشخاص المصابين بالفيروس.

من جانبها، أمرت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة المسؤولة بالتحقق من سلامة الدواء وفعاليته.

وانقسم العلماء حول فعالية عقار الكلوروكين امام فيروس كورونا، جيث حذر كثيرون من خطورته على المرضى والآثار الجانبية خاصة لدى اصحاب الأمراض المزمنة، بينما يرى آخرون مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا العقار هو الأمل لعلاج من تظهر عليهم أعراض كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

أمريكا تصادق على تجربة دواء لعلاج كورونا.. تفاصيل كاملة

تونس تعلن البدء في استخدام علاج فيروس كورونا

أخيرا.. فرنسا توافق على استخدام "الكلوروكين" لعلاج فيروس كورونا

وكالة دواء أوروبية تحذر من استخدام علاج الملاريا للمصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تجهيز مدينة جامعية جديدة كعزل صحي.. تفاصيل

وزارة الصحة تحث المواطنين على التبرع بـ الدم

توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية

محافظ الإسكندرية: غلق المداخل أمام باصات الرحلات والأسر في شم النسيم

مدرب الزمالك السابق مهاجما كهربا: ناكر الجميل .. فيديو

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جريء.. زوجة خالد سليم تبهر الجمهور بأنوثتها

يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور

من تصميمى.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة.. شاهد