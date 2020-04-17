روسيا تسمح باستخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا

سمحت السلطات الروسية بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار "الهيدروكسي اكلوروكين" المخصص لعلاج الملاريا، حيث اثارت فعالية الدواء أمام كورونا جدلا بين حكومات العالم.





وعقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، أجازت الحكومة الروسية استخدام العقار الضاد للملاريا في علاج مصابي وباء كورونا.





وأوضحت الحكومة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار، ومن المقرر توزيعه على المستشفيات المختصة أو الاشخاص المصابين بالفيروس.





من جانبها، أمرت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة المسؤولة بالتحقق من سلامة الدواء وفعاليته.



