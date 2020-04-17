بـ جمبسوت جريء.. زوجة خالد سليم تبهر الجمهور بأنوثتها

نشرت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم ، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة.





وتألقت خيرية علي ، بإطلالة جريئة ومثيرة وهو ما كشف عن انوثتها، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت صيفيا مكشوف الكتف والصدر ، باللون الابيض المشجر بالألوان وهو ما جعل إطلالتها الصيفية انيقة ومميزة.









وخطفت الأنظار بوضع الماكياج، مستخدمة اللون البينك في الشفاه، مع لمسات البلاشر المميز،واعتمدت على تسريحة شعر تبرز جمال ملامحها.