بـ جمبسوت جريء.. زوجة خالد سليم تبهر الجمهور بأنوثتها

نشرت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة.
وتألقت خيرية علي، بإطلالة جريئة ومثيرة وهو ما كشف عن انوثتها، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت صيفيا مكشوف الكتف والصدر ، باللون الابيض المشجر بالألوان وهو ما جعل إطلالتها الصيفية انيقة ومميزة.
وخطفت الأنظار بوضع الماكياج، مستخدمة اللون البينك في الشفاه، مع لمسات البلاشر المميز،واعتمدت على تسريحة شعر تبرز جمال ملامحها.
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A post shared by Khairia Hesham Ali (@khairiaali) on