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رياضة

علي معلول: الخطيب له دور كبير في تخطى عقبة صن داونز

السبت 18/أبريل/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن  محمود الخطيب، رئيس النادي، أثناء رئاسته بعثة الفريق في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، تحدث مع اللاعبين مرة واحدة، وإن الرسالة وصلت للجميع من خلال وجوده رئيسًا للبعثة، وإن مجلس الإدارة وفر كل الظروف لمواصلة المشوار الإفريقي، وذلك من خلال الحضور إلى جنوب إفريقيا مبكرًا والتعود على الأجواء بشكل أكبر.

وقال أن الأهلي يتعامل مع بطولة إفريقيا على مراحل، وأن هناك صعوبات واجهت الفريق في دور المجموعات آخر أربع سنوات، ولكن في مرحلة الإقصاءات دائمًا ما تظهر قوة الفريق.

وأضاف معلول، في حديثه لبرنامج «حوار خاص» على شاشة قناة النادي الأهلي، الذي يقدمه  أسامة حسني: «مباراة صن داونز كانت حياة أو موتًا، وكانت رد اعتبار للنادي والجماهير واللاعبين. تمنينا مواجهة صن داونز بعد الخسارة الموسم الماضي، وحققنا الفوز عليه في القاهرة ثم تعادلنا في جنوب إفريقيا ونجحنا في إقصائه من البطولة».

وأشار اللاعب التونسي إلى أن السويسري رينيه فايلر، مدرب هادئ ويهتم بالتدريب اليومي، ولا ينظر للأسماء بقدر الاجتهاد في التدريبات، وأن من يجتهد يحصل على فرصته.

وتطرق إلى الحديث عن الفرق بين بطولتي الدوري المصري والتونسي، مؤكدًا أنه لا يوجد فرق كبير بين البطولتين، سواء من خلال الضغوط أو الحماس الجماهيري.

وأشار معلول إلى أنه يحترم جميع الأندية التونسية، ولكنه يدافع عن تاريخ النادي الأهلي وجماهيره في أي مباراة تجمع الفريق مع الأندية التونسية، وأنه كلاعب محترف دوره هو القتال مع فريقه وأن يخلص له بنسبة 100%.

وأكد الظهير الأيسر للأهلي أن جميع اللاعبين كانوا يرغبون في مواجهة الزمالك في الدوري التي تم إلغاؤها، وذلك لمصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر المحلي.

وأشار إلى أن أقرب لاعبين في الفريق إليه هم محمد الشناوي، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وأن وائل جمعة، نجم الفريق السابق، من أفضل المدافعين في تاريخ مصر، وأنه شرف له ارتداء الفانلة الحمراء، ويرجو أن يكون دائمًا عند حسن ظن جماهير الأهلي.

وكشف معلول عن العروض التي وصلت إليه، مؤكدًا أنه منذ انضمامه للنادي الأهلي يتلقى عروضًا في كل مواسم الانتقالات، وأنه تلقى عرضًا كبيرًا الموسم الماضي من أحد الدوريات الخليجية، ولكن حبه للجماهير واحترامه لرغبة النادي دفعاه إلى البقاء.

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