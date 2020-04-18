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فن

سعد الصغير: معنديش كورونا وصورة المستشفى قديمة.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:51 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
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نبيل العدوى
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة المطرب الشعبي سعد الصغير بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور صورة له بالمستشفى.

ورد سعد الصغير على الشائعة التى تداولت عبر السوشيال ميديا، مشيرا أنه بخير وبصحة جيدة وأن الصورة المتداولة قديمة.

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وقال سعد الصغير، خلال مقطع مصور:"أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظ من اللى أحنا فيه ده .. سعد عنده كورونا .. لكل الناس بتحبى أنا معنديش كورونا ولا حاجة ..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا.

وأضاف: بقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا.


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