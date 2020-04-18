رغم الإغلاق الكامل.. الزراعة: أعمال التطهير مستمرة لكافة الحدائق التابعة للوزارة.. فيديو

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن إغلاق الحدائق والمتنزهات التي تتبع الوزارة حفاظا على صحة المواطنين.





وأضاف القرش خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد» أن الحدائق التي أتخذ قرار بغلقها بشكل كامل يوم شم النسيم هم حديقة الحيوان وحديقة الأسماك والأورمان وعدد من الحدائق الأخرى.





وأوضح معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال التطهير مستمرة لكافة الحدائق التي تتبع الوزارة، والأمور يتم السيطرة عليها بشكل كبير ولكن الأمر يتطلب التزام المواطنين، مؤكدا أن الدولة أتخذت قررات استباقية لمنع انتشار فيروس كورونا لصالح المواطن لذلك لابد أن يلتزموا بتلك الإجراءات الهامة.





وأشار إلى أن الحدائق أغلقت بالنسبة للمواطنين ولكن هناك أعمال التطهير والتطوير ورفع الكفاءة مستمرة في كافة الحدائق وندير الحدائق بشكل إقتصادي، مضيفا أن هناك حملات توعية للمواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية في ظل هذه الأزمة حفاظا على سلامة وصحة المصريين.