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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

التكبيس بيعمل جو.. رسالة نارية من نسرين طافش على انتقادات ظهورها بتيك توك

نسرين طافش
نسرين طافش

دافعت الفنانة نسرين طافش عن  ظهورها في تيك توك، ومطالبتها للجمهور بالتفاعل معها من أجل زيادة الريتش، وذلك بعد الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وكتبت نسرين طافش ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: من قذارات السوشال ميديا أني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم، حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة، وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا، وتخلل البث مزاح كل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين، وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالتلي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟، والتكبيس والمزح طبعا بيعمل جو، لأنه بيرفعو الريتش.

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وتابعت نسرين طافش: لأنه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ، بس كمية القذارة يللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد، المبهج الي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث، بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على اكتاف ناس محترمة، وراقية بتسوى راسهم بالوقت الي في ناس بتطلع بتعمل بثوث تافهة لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم، كم إنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يا رب طاقتكم المعفنة ترند عليكم واحد واحد، أنتو كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب، وطاقات سلبية رح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم، شحادة الترندات جوع الترندات.

وقالت: "هاد مقطع من اللايف نفسه، يمكن هالكلام استفزهم لأنه ينطبق عليهم، أي طاقة سلبية ولو بكومنت سلبي أو فكرة ايذاء وكراهية بتنرد على صاحبها على شكل مواقف أو مشاعر سلبية ومرات مرض، لأنه هاد قانون كوني ما يصدر منك سيعود لك من نفس النوع.

الإنتقادات العنيفة الفنانة نسرين طافش الفنانة نسرين نسرين طافش

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