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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرب المنشآت العسكرية.. روسيا توجه تحذيرا خطيرا إلى بريطانيا بشأن المساعدات لأوكرانيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لها الحق في ضرب المنشآت البريطانية في أوكرانيا وخارجها، إذا تحققت تهديدات لندن بأن كييف قد تشن هجمات بأسلحة بريطانية على الأراضي الروسية.

وكشفت زاخاروفا في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "إذا تم تنفيذ الهجمات الأوكرانية بالأسلحة البريطانية، فإن روسيا تحتفظ بالحق في الرد، أي اعتبار المنشآت البريطانية الموجودة في أوكرانيا وخارج حدودها أهدافًا مشروعة، سواء كانت منشآت عسكرية وأسلحة وما إلى ذلك".

ووصفت زاخاروفا تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بأن لندن اعتبرت أنه من المشروع لنظام كييف استخدام الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية بأنه "أمر جنوني تماما".

وقالت: "هذا البيان ليس غير شرعي فحسب، بل غير منطقي أيضا، لأن بريطانيا نفسها أعلنت عكس ذلك حرفيا منذ وقت ليس ببعيد".

وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت يوم الاثنين سفير بريطانيا لدى روسيا نايجل كيسي. 

وتم التعبير له عن احتجاج قوي على تصريح كاميرون الأخير في مقابلة مع رويترز حول حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية. 

وتم تحذير كيسي من أن الرد على الضربات الأوكرانية التي تم تنفيذها بأسلحة بريطانية على الأراضي الروسية قد يكون موجهًا ضد أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وأماكن أخرى.

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