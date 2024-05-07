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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية

وضع حجر اساس النادي
وضع حجر اساس النادي البحري لهيئة النيابة الادارية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، و المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، بمكتبه صباح اليوم، وتم التوجه لوضع حجر أساس شاطئ النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 متر بطول الشاطئ،  لخدمة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.

وأكد الشريف أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.

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وأعرب المحافظ؛ عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس لشاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، التي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.

وأوضح الشريف؛ أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.

من جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لوضع حجر الأساس لمبنى النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية،

 وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية.

وتقدم الشريف بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها المستشار عمر مروان وزير العدل، مشيدًا بالجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، بعدما شهدت محاكم الإسكندرية في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور ؛ المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى، والمستشار عبد الله فتوح عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار صادق بلال رئيس المحكمة الاقتصادية.

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