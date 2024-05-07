لأول مرة منذ 19 عاما.. ناقد رياضي يشعل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الأهلي الاتحاد السكندري اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك: "الاتحاد يحتاج الى نقطة التعادل اليوم أمام الأهلي لضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية والظهور أفريقيا لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ 19 عاما".

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.