بمشاركة مصرية.. إنطلاق بطولة الأردن الدولية للجولف الخميس المقبل

أنهى الاتحاد الأردني للجولف ونادي أيلة للجولف جميع التحضيرات اللازمة لإنطلاق النسخة (33) من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف التي تنطلق بعد غد الخميس وتستمر حتى السبت المقبل في ملاعب واحة أيلة بمدينة العقبة.

ويشارك في بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف عدد قياسي من اللاعبين يصل لـ 110 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، يمثلون 17 دولة عربية وأجنبية.



ويشارك الى جانب الأردن "البلد المنظم" في البطولة كل من: مصر والسعودية وقطر والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين وصربيا وكينيا وتونس، بالإضافة إلى مشاركة لاعبين بصفة فردية يمثلون دول: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيرلندا ولاتفيا والصين وجنوب إفريقيا.

شراكة استراتيجية

وأكد ناصر الشوملي نائب رئيس الاتحاد الأردني للجولف على أهمية الشراكة الاستراتيجية للاتحاد مع واحة أيلة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الأمن العام ووسائل الإعلام كافة، فضلا عن الرعاة الرسميين للبطولة.

واعتبر الشوملي ان هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في إنجاح البطولة وتساعد على نشر رياضة الجولف على مستوى أعلى، كما تسهم في رفع اسم الأردن في جوانب عديدة وأبرزها الجانبين الرياضي والسياحي.

ويسعى منتخب الأردن للمنافسة ويملك لاعبي المنتخب الوطني فرصة قوية للمنافسة على ألقاب البطولة التي تنقسم الى ثلاث فئات هي: الرجال والسيدات والناشئين.

وتحت إشراف المدير الفني العراقي عامر راضي يواصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني الاستعداد بتدريبات مكثفة للدخول في المنافسة بقوة مع كوكبة اللاعبين المشاركين وأبرزهم حامل لقب النسخة الماضية السعودي خالد عطية على اعتبار ان النتائج أيضاً تحتسب في التصنيف العالمي لهواة الجولف "واغر".

ويمثل المنتخب الاردني في البطولة اللاعبين واللاعبات حمزة سلمان وموسى شناعة وعبدالرحمن الظاهر وأنس العمرين "فئة الرجال"، محمد الرواشدة وسالم العبداللات ودانيل ظاهر وهاشم شناعة وآدم سعودي ومراد الرواشدة "فئة الناشئين"، ياسمين ظاهر وليليان مجاهد وسارية عساسفة "فئة السيدات".

اكتمال التحضيرات

وأكدت مجد نجادا أمين سر اتحاد الجولف ومديرة البطولة في حديثها للجنة الإعلامية المنبثقة عن اتحاد الإعلام الرياضي، اكتمال كافة التحضيرات مع بدء وصول اللاعبين المشاركين الى مدينة العقبة، حيث ارتفعت وتيرة التدريبات في ملاعب واحة أيلة المخصصة لهذه الغاية.

وقالت نجادا "كل شيء أصبح جاهز ومواقع اللعب ذات معايير ومواصفات عالمية، كونها تمتد على مساحات خضراء ومناظر خلابة وبيئة صحية ممتازة".

وأشارت نجادا الى الجهد الكبير الذي قامت به اللجان المنبثقة عن الاتحاد لتوفير متطلبات النجاح وسبل الراحة لكافة للمشاركين وبما ينسجم مع أهداف إقامة البطولة التي باتت تحظى بسمعة عالمية وفي تطور مستمر.

ونظراً لكونها من أبرز الفعاليات الرياضية في رياضة الجولف، تحظى بطولة الأردن المفتوحة باهتمام عالمي لمتابعة نتائج الرياضيين وتقدمهم على سلم التصنيف العالمي بعد حصد المزيد من النقاط في البطولة.



ويمتاز نادي أيلة للجولف بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب واقامة المعسكرات تضم ملعب من 9 حفر يرفدها مدربين مؤهلين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.