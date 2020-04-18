AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب حرض والشعب استجاب.. آلاف الأمريكيين يكسرون قواعد الإغلاق | صور

السبت 18/أبريل/2020 - 12:04 م
على صالح
استجاب الآلاف من الأمريكيين لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحرير الولايات من إجراءات الإغلاق الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل والاحتجاجات الجماهيرية ضد قرارات حكام الولايات وإغراق شواطئ فلوريدا في اللحظة التي يعاد فيها فتحها جزئيًا.

وحث الرئيس الأمريكي ترامب مؤيديه في 3 ولايات يقودها حكام الديمقراطيين على التحرر من قيود البقاء في المنزل التي تهدف إلى وقف فيروس كورونا.

وبعد يوم واحد من وضع خارطة طريق لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، أطلق ترامب من موقع تويتر خطابا استخدمه بعض أنصاره في المطالبة برفع الأوامر التي تسببت في طرد ملايين الأمريكيين من العمل.

"الحرية لمينيسوتا!" "الحرية لـ ميتشيجان!" وأضاف في تغريدات متتالية انتقد فيها أيضا حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو لانتقاده الرد الفيدرالي: على جملة "فلتعتق فرجينيا".

وقال الرئيس إن كومو يجب أن يقضي المزيد من الوقت في "العمل" ووقت أقل في "الشكوى".

وردًا على مناشدات المحافظين لمساعدة واشنطن في تكثيف اختبار الفيروس، أعاد ترامب العبء عليهم، قائلا "يجب على الولايات أن تصعد اختبارها!"

وأعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن رغبته في إعادة فتح الأعمال بسرعة، وادعى في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه يمتلك سلطة كاملة من اجل معالجة المسألة، 

وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق وغيرها من إجراءات الإبعاد الاجتماعي فرضت من قبل قادة الدولة والمحليين، وليس واشنطن.

قال حاكم واشنطن جاي إنسلي يوم الجمعة إن تعليقات ترامب حول "تحرير" أجزاء من البلاد من إجراءات تقييد حرية الحركة تعرض ملايين الأمريكيين لخطر الإصابة بـ COVID-19.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. ترامب يعلن تطورات جديدة بشأن كورونا

دونالد ترامب متحديا فيروس كورونا: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كوفيد 19 وأوجدنا حلولا لمواجهته وسوف نهزمه .. سنعمل مع شركائنا حول العالم للتصدي له

ترامب يؤكد: سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الليلة

قلق من تصاعد العنف المنزلي وحالات الانتحار في أمريكا بسبب كورونا.. ومعركة بين ترامب وحكام الولايات حول مسئولية قرار تخفيف الحظر

ستحتاجون للقبطان.. هكذا رد ترامب على حكام الولايات المتمردين

حاكم نيويورك يلقن ترامب درسا في الديمقراطية.. كومو: الدستور والقانون يحكم بيننا.. وأنا صاحب القول الفصل في معركة "كورونا" وأنت لست ملكا ولا أبحث عن معركة مع رئيس أمريكا

ترشيحاتنا

13107 إصابات و158 حالة وفاة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا

الخوف من كورونا ..علي جمعة: احتمي بهذا الذكر وردده 450 مرة لينتهي قلقك

قنبلة موقوتة.. الإقبال على شراء لحوم الكلاب والقطط للوقاية من كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا لأكثر من 78 ألف حالة

ابنة شقيقة راغب علامة تروى تفاصيل معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد

وزير التعليم يحسم الجدل: لم نلغِ الأبحاث وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. يتصدر نشرة صباح البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأقدم في التاريخ.. قبائل أفريقية لم تسمع عنها من قبل.. صور

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير