ترامب حرض والشعب استجاب.. آلاف الأمريكيين يكسرون قواعد الإغلاق | صور

استجاب الآلاف من الأمريكيين لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحرير الولايات من إجراءات الإغلاق الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل والاحتجاجات الجماهيرية ضد قرارات حكام الولايات و إغراق شواطئ فلوريدا في اللحظة التي يعاد فيها فتحها جزئيًا.





وحث الرئيس الأمريكي ترامب مؤيديه في 3 ولايات يقودها حكام الديمقراطيين على التحرر من قيود البقاء في المنزل التي تهدف إلى وقف فيروس كورونا.





وبعد يوم واحد من وضع خارطة طريق لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، أطلق ترامب من موقع تويتر خطابا استخدمه بعض أنصاره في المطالبة برفع الأوامر التي تسببت في طرد ملايين الأمريكيين من العمل.





"الحرية لمينيسوتا!" "الحرية لـ ميتشيجان!" وأضاف في تغريدات متتالية انتقد فيها أيضا حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو لانتقاده الرد الفيدرالي: على جملة "فلتعتق فرجينيا".





وقال الرئيس إن كومو يجب أن يقضي المزيد من الوقت في "العمل" ووقت أقل في "الشكوى".





وردًا على مناشدات المحافظين لمساعدة واشنطن في تكثيف اختبار الفيروس، أعاد ترامب العبء عليهم، قائلا "يجب على الولايات أن تصعد اختبارها!"





وأعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن رغبته في إعادة فتح الأعمال بسرعة، وادعى في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه يمتلك سلطة كاملة من اجل معالجة المسألة،





وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق وغيرها من إجراءات الإبعاد الاجتماعي فرضت من قبل قادة الدولة والمحليين، وليس واشنطن.





قال حاكم واشنطن جاي إنسلي يوم الجمعة إن تعليقات ترامب حول "تحرير" أجزاء من البلاد من إجراءات تقييد حرية الحركة تعرض ملايين الأمريكيين لخطر الإصابة بـ COVID-19.



