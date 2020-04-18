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سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل.. الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات.. رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
  • سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل 
  • الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات
  • رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات وتقديم مواعيد صرف المرتبات 

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، خالد عبد اللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورحاب ربيع، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا- مصر، لبحث سبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والوقوف على أحوال 11500 عامل بالشركة ومبادرة إدارتها بتقديم الدعم الكامل للعاملين بها  خلال تلك الظروف التى تمر بها البلاد وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية.

وعرضت مديرة الموارد البشرية تقديم كل العون لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه العاملين، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العفيفي، قرر تقديم موعد صرف مرتب شهر أبريل ليصبح يوم 22 بدلًا من 28 وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وصرف مبلغ المسابقة الخاص بشهرى فبراير ومارس مع مرتب شهر أبريل.

وقالت إنه تقرر صرف "المنحة الاستثنائية" من الأجر الأساسي والعلاوات طبقًا لقواعد الصرف والاستحقاق بتاريخ 7 مايو، بالإضافة إلى تقديم موعد صرف مرتب شهر مايو ليصبح يوم 22 بدلًا من يوم 28، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير القوى العاملة بضرورة الالتزام بما ورد فى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل ذوى الأمراض المزمنة والسيدات، وضرورة حصولهم على إجازة لحين انتهاء تلك الأزمة بدون خصمها من رصيد إجازاتهم.

وقال سعفان: "إننا اليوم نعانى من ظرف طارئ يجب التكاتف والتعاون فيما بيننا لنتخطاه، وبإعطاء العامل هذا الحق فإننا نوفر له الحماية اللازمة لأنه اذا تعرض ذوى الأمراض المزمنة  لذلك الفيروس -لا قدر الله- فسوف يمثل خطرًا شديدًا على صحته، باعتباره الأكثر عرضة للإصابة كما حددت ذلك منظمة الصحة العالمية".

وتعهدت مدير الموارد البشرية بتنفد ما وجه به الوزير بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات وتطبيقها بأسرع وقت لحماية العاملين بالشركة والمشاركة الاحترازية التى تقوم بها الدولة.

كما أكدت إضافة ميزة جديدة، بصرف 5% من إجمالي الراتب الأساسي لكل موظف حال انتظامه فى العمل بنسبة حضور كامل 100% خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل 2020 مما يعظم من فرص الحصول على الحافز والعمولة والمسابقات.

وأكد وزير القوى العاملة خلال اللقاء، على عدم الاستغناء عن أي عامل طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الخصوص.
سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل.. الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات.. رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات
سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل.. الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات.. رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات
سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل.. الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات.. رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات
سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل.. الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات.. رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات
سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل.. الالتزام بقرار رئيس الوزراء بمنح إجازات لذوى الأمراض المزمنة والسيدات.. رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات
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