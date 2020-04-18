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أخبار البلد

بالورود والهدايا.. وفد السياحة والآثار بالبحر الأحمر يستقبل ألمصريين العائدين من تورنتو

السبت 18/أبريل/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى

استقبل أعضاء مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر بالورود والهدايا التذكارية أفراد الوفد المصري العائد من مدينة تورنتو بكندا، وذلك فور وصولهم صباح اليوم إلى مطار مرسى علم الدولي. 

وقد خضع جميع أعضاء الوفد العائد للكشف الطبي من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر. 

ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يوما.
 
وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الوفد يتكون من ٢٠٤ فرد و١٢ طفل، وقد أشرفت الغرفة بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي، مؤكدا على أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية.

 كما تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبي المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان، وتم تقديم وجبه الإفطار لهم. 

بالورود والهدايا.. وفد السياحة والآثار بالبحر الأحمر يستقبل ألمصريين العائدين من تورنتو
بالورود والهدايا.. وفد السياحة والآثار بالبحر الأحمر يستقبل ألمصريين العائدين من تورنتو
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