محمد بن راشد عن تحدى فيروس كورونا: سوف نفوز.. شاهد





وعلق محمد بن راشد " We Will Win .. ".





يذكر أن محمد بن راشد أكد من قبل أن العالم أجمع أصبح الآن، وبعد انتشار فيروس كوفيد 19، بحاجة إلى حلول سريعة ومختلفة تستند إلى التعاون، واجتمع الشيخ محمد بن راشد مع وزير الخارجية وعدد من السفراء للبحث عن طريقة لإرجاء أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة.





وأشار الى "إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة تم بكل سلاسة.. ومن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة .

















We Will Win .. pic.twitter.com/nBt1FBPzYp — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 18, 2020

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد أبو ظبي، نائب رئيس الإمارات فيديو يؤكد فية على دعمهم الكامل للمنظومة الصحية ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".