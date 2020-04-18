نقيب الزراعيين يطالب بزيادة منافذ الزراعة بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية

أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة، لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.





وقال خليفة، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش جولته التفقدية لأحد منافذ وزارة الزراعة بالدقي، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه جميع المنافذ بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية التوسع في هذه المنافذ البالغ عددها 400 منفذ ثابت ومتنقل بمختلف المحافظات، مشددا على أهمية الاستفادة من 7 آلاف جمعية بمختلف المحافظات كإحدى أدوات الوصول للفلاح؛ لتوفير مستلزماته من المنتجات الغذائية وزيادة منافذ الوزارة بالمحافطات لأكثر من 7 آلاف.





وأشار نقيب الزراعيين، إلى ضرورة تدخل وزير الزراعة لتوفير فرص عمل لشباب الزراعيين في القري عبر إتاحة تمويل صغير من خلال الاستفادة من مبادرة البنك المركزي ممثلا في البنك الزراعي المصري علي ان يقوم الشباب لتجميع المحاصيل من صغار المزارعين بالقري وتعبئتها وتغليفها وذلك في ظل إجراءات الحكومة الاحترازية لغلق الأسواق وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتسويق الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين في القري والنجوع بمختلف المحافظات وهو ما يحقق التنمية المستدامة التي تبدا من القري والنجوع وتنتهي بالمدينة.



