AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب الزراعيين يطالب بزيادة منافذ الزراعة بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية

السبت 18/أبريل/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة، لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش جولته التفقدية لأحد منافذ وزارة الزراعة بالدقي، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه جميع المنافذ بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية التوسع في هذه المنافذ البالغ عددها 400 منفذ ثابت ومتنقل بمختلف المحافظات، مشددا على أهمية الاستفادة من 7 آلاف جمعية بمختلف المحافظات كإحدى أدوات الوصول للفلاح؛ لتوفير مستلزماته من المنتجات الغذائية وزيادة منافذ الوزارة بالمحافطات لأكثر من 7 آلاف. 

وأشار نقيب الزراعيين، إلى ضرورة تدخل وزير الزراعة لتوفير فرص عمل لشباب الزراعيين في القري عبر إتاحة تمويل صغير من خلال  الاستفادة من مبادرة البنك المركزي ممثلا في البنك الزراعي المصري علي ان يقوم الشباب لتجميع المحاصيل من صغار المزارعين بالقري وتعبئتها وتغليفها وذلك في ظل إجراءات الحكومة الاحترازية لغلق الأسواق وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتسويق الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين في القري والنجوع بمختلف المحافظات وهو ما يحقق التنمية المستدامة التي تبدا من القري والنجوع وتنتهي بالمدينة. 

وطالب خليفة بتنفيذ 13 برنامجا لتحديث الزراعة لتوفير منتجات غذائية تخفف من الآثار السلبية لفيروس كورونا ، والتي تشمل مشروعات لتوفير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل والاستفادة من مشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه القوات المسلحة وتغيير النمط الغذائي للمصريين بما يرفع من كفاءة الجهاز المناعي للمصريين اعتمادا على أغذية ذات كفاءة عالية من ناحية العناصر الغذائية في المحتوى الغذائي فضلا عن التوسع في مشروعات الإنتاج السمكي بإقامة المزارع السمكية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني وفقا لمعايير تضمن أعلى إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه مع الاستفادة من البحوث العلمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: توفير السلع بأسعار مخفضة في 312 منفذ في 19 محافظة

بـ٢٠ % تخفيضات..ننشر خريطة منافذ وزارة الزراعة على مستوى أنحاء الجمهورية

الأمن الغذائي في زمن كورونا.. الزراعة تطمئن المصريين: غذاؤكم متوفر.. الفلاحين: الخضروات والفاكهة تسد الاحتياجات والتصدير مستمر.. والزراعيين: حصاد المحاصيل بمنتصف إبريل

الزراعيين: خطة الرئيس السيسي تركز على الأمن الغذائي لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

لمنع الازدحام.. مد العمل بالمكاتب الرئيسية للبريد بالمحافظات حتى الثالثة عصرًا

إعلامى سعودي شهير يدخل فى نوبة بكاء شديدة بسبب كورونا.. شاهد

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا بالصدفة البحتة.. تفاصيل

إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. 7 طرق لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

منع شباب من دخول منتجع سياحي.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الأكمنة قبل شم النسيم