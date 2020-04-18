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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في سويسرا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:57 م
كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة في سويسرا عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1111، حيث يصل عدد الحالات إلى 27404 في الوقت الذي وصل فيه معدل الإصابات عالميا إلى مليونين وربع، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وتجاوزت حصيلة القتلى من الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا 20000 شخص، وفقًا لإحصاءات الجامعة، فيما لم تؤكد وزارة الصحة في البلاد هذه الأرقام في وقت لاحق اليوم.

وسجلت الولايات المتحدة 31905 حالات جديدة لـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 3857 حالة وفاة جديدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد القتلى في الولايات المتحدة الآن 37055 شخصًا، بينما وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 701610.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.25 مليون شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى أكثر من 154000 حالة وفاة، وفقًا لنفس الجامعة.
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