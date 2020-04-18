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منظمة الصحة تحذر من وقوع كارثة في إفريقيا بسبب الوباء.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:39 م
منظمة الصحة تحذر
منظمة الصحة تحذر من وقوع كارثة في إفريقيا بسبب الوباء
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية سكاى نيوز فيديو أفادت فيه بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من وقوع كارثة فى افريقيا بسبب وباء كورونا. 

ودعت منظمة الصحة العالمية، أفريقيا، إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن القارة الافريقية يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن".

وفي تطور آخر حثّ المدير الاقليمي للمنظمة في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعاء الماضي، حكومات المنطقة على تامين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الإنترنت "للأسف لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية".

وأضاف "نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة.. لقد حان الآن وقت العمل".
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