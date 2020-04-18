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فن

ميريهان حسين تقلد فيفى عبده..ترتدى جلابيتها وترقص بلدي..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام،  وظهرت ميريهان في الفيديو مرتدية جلابية من اللون الأبيض، مثل فيفى عبده وباروكة شعر أسود طويل، مرتدية نفس ألوان "الاكسسورات، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده وقلدت رقصتها .

آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

وشاركت ميريهان حسين مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.
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