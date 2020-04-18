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أخبار العالم

وثيقة ملوثة تصيب 20 من العاملين بالرئاسة الأفغانية بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:57 م
الرئيس الأفغاني أشرف
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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قسم الخارجي
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية أفغانية أن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا.

وذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة في البلاد أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية سُلمت للقصر الرئاسي في كابول أصابت الموظفين بالعدوى وبدأ الكثيرون منهم في الشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز، إن "وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى".

وأضاف: "بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص واضطررنا لوضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي لكن العدد قد يكون أكبر".

وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن لجنة الخدمة المدنية كانت قد طلبت من الموظفين الحكوميين بالفعل البقاء في منازلهم قبل إجراء الفحوص، وإن هذا الأمر جرى تمديده لثلاثة أسابيع إضافية.
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