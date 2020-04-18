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أخبار العالم

كندا تمدد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:04 م
كندا تمدد إغلاق الحدود
كندا تمدد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت كندا تمديد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن الحدود بين كندا والولايات المتحدة ستظل مغلقة لشهر إضافي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في كندا حاجز الـ 1250 حالة، فيما ألزمت الحكومة جميع ركاب الطائرات بوضع كمامات أو تغطية وجوههم خلال الرحلات وذلك للحد من انتشار وباء كورونا.

فيما ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألف حالة.
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