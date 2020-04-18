محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت أنه جار العمل فى رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية لشوارع الثلاثينى وأوجينا وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمختلف الشوارع بالمدينة ورفع كفاءتها وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد بما يتواكب مع مختلف التطورات التى تمت على أرض بورسعيد.





وصرح محافظ بورسعيد بأنه سيتم رصف شارع طولون نبيل منصور ، وشارع هارون أبو الحسن وصولا إلى شارع الدقهلية ،وذلك لاستكمال الأعمال التى تمت بشارع الثلاثينى من رصف و إعادة هيكلة لتيسير حركة السيارات والمشاة بالشارع باعتباره من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد .



