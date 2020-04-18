AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:26 م
رصف الشوارع الجانبية
رصف الشوارع الجانبية في بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت أنه جار العمل فى رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية لشوارع الثلاثينى وأوجينا وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمختلف الشوارع بالمدينة ورفع كفاءتها وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد بما يتواكب مع مختلف التطورات التى تمت على أرض بورسعيد.

وصرح محافظ بورسعيد بأنه سيتم رصف شارع طولون نبيل منصور ، وشارع هارون أبو الحسن وصولا إلى شارع الدقهلية ،وذلك لاستكمال الأعمال التى تمت بشارع الثلاثينى من رصف و إعادة هيكلة لتيسير حركة السيارات والمشاة بالشارع باعتباره من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد .

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن المحافظة بدأت منذ فترة كبيرة الارتقاء بالطرق والشوارع بالتوازى مع كافة المشروعات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين ، انطلاقا من تحقيق خطط التنمية المستدامة على أرض بورسعيد ، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين فى هذه الشوارع برفع كافة الاشغالات و معاونة الأجهزة التنفيذية حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال الجارية على أعلى مستوى.
محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا
محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا
محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا
محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا
محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا
محافظ بورسعيد: رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بين الثلاثيني وأوجينا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمجمع بورفؤاد الإسلامي

محافظ الإسماعيلية: اعتماد 70 مليون جنيه لخطة تطوير ورصف الطرق

محافظ بورسعيد يتابع آخر الأعمال الجارية بشارع عاطف السادات

الغضبان يشدد علي سرعة الانتهاء من شارع بترول والشوارع المحيطة

بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 701 وخروجهم من مستشفيات العزل

إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب

كواليس اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في مكة

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. فيديو وصور

سيد عبد العال كهربا يعلن الترشح للعضوية في انتخابات اتحاد الكرة

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم العالي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. والطلاب لـ وزير التعليم العالي: وعدت فأوفيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غبور تعلن تفعيل خدمة الصيانة حتى باب المنزل.. تفاصيل

سوبارو subaru xv 2020 متاحة في مصر .. فيديو و صور

بفستان على الموضة.. ديانا حداد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد