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أخبار العالم

642 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تقترب من 20 ألف ضحية فى فرنسا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:36 م
فرنسا تسجل 642 وفاة
فرنسا تسجل 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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رحيم يسري
سجلت فرنسا 642 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من  19.323  حالة.

بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 111.821 حالة. وأشارت تقديرات الوسائل الإعلامية إلى إصابة ما يزيد عن 2 ونصف مليون شخص بفيروس كورونا حول العالم.

في الوقت نفسه ، أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى ما يزيد عن 1890 حالة وفاة.

كما أعلنت تركيا تسجيل 3783 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى أكثر من 82300 حالة.

وسجلت إيطاليا  482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الاخيرة. بذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا  في إيطاليا  إلى 23227 حالة.

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا . وبذلك يصل  إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 175925 حالة.

في وقت سابق قالت ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي فيروس كورونا، موضحة أن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".

على صعيد متصل ، قلت قناة "العربية" عن ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي فيروس كورونا . وأضافت قائلة إن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".

وشددت كيرخوف على ضرورة عدم تخلي كافة البلدان، خاصة الإفريقية، عن الأمل في مكافحة تفشي الفيروس المستجد. 

وقالت ماريا فان كيرخوف وهي قيادية تقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض.

وسجلت حتى اليوم السبت إصابة أكثر من 2,250,000 شخص نصفهم في أوروبا، بحسب آخر إحصاءات مستقاة من مصادر رسمية حول العالم.

وحصد الوباء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث، أرواح 154188.

واحتلت أوروبا الحصة الأكبر في هذا الحصاد، إذ سجلت القارة الأكثر تأثرا بالوباء 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، تليها الولايات المتحدة مع 706779 إصابة بينها 37079 وفاة.

ورغم أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى في العالم نظرًا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة، فتحت منظمة الصحة العالمية نافذة أمل مؤكدة أنه يمكن احتواء الفيروس.
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