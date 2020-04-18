الأعلى للجامعات يحسم مصير مشاريع التخرج.. تفاصيل

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وإستهل المجلس جلسته بإستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنه ٢٠٢٠.