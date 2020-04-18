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تعليم

الأعلى للجامعات يحسم مصير مشاريع التخرج.. تفاصيل

السبت 18/أبريل/2020 - 08:19 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
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نهلة الشربيني

قال الدكتور احمد عبد العزيز، عضة المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج، إن مشاريع التخرج ستكون مثل المشروعات البحثية التي ستقدم من الطلاب حيث يتم تقديم عمل مشروع بحثي بدلا من مشروع التخرج مثل طلاب النقل باختلاق احترافية المشروعات وسيقدم للكليات العملية.



وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه سيتم تطبيق نظام ابحاث الطلاب على فرق النقل بحيث يتم تحديد موضوعات الابحاث وآليات التعامل مع هذه الابحاث من خلال مجالس الاقسام وتعتمد من مجلس الكلية ومن ثم الجامعة لضمان الشفافية وعدم وجود ربط بين المذكرات او الكتب وبين الموضوعات التي سيتناولها الطلاب وسيكون هناك لجان تصحيح مختصة وحتى لا يكون اي تحكم باي نوع لهذه الابحاث.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وإستهل المجلس جلسته بإستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنه ٢٠٢٠.  

وناقش الأعلى للجامعات كافة البدائل المتاحة لإستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء إختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما أتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس.

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