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محافظات

إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا في السويس قبل شم النسيم

السبت 18/أبريل/2020 - 09:32 م
إجراءات وقائية لمواجهة
إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا قبل شم النسيم بالسويس
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حسن غنيمة
اكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان هناك جهود كبيرة تمت بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن بقيادة اللواء رجب عبد العال مدير الأمن لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

واضاف المحافظ انه تقرر غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة والغاء الرحلات وجميع اشكال التجمعات (حفلات ، كافتيريات،مطاعم) ومنع اي انشطة بحرية ( تسيير مراكب او يخوت وخلافة ) داخل القري السياحية والمنتجعات بقطاع العين السخنة بالسويس ، مؤكدا علي المرور المستمر علي القري والفنادق السياحية الشواطئ والكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات للتأكد من الالتزام بالقرارات من خلال تشكيل لجان وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات آلتي تم اتخاذها حفاظا علي صحة المواطنين.
 
و أعطي المحافظ توجبهات لرؤساء الاحياء والاجهزة التنفيذية ومسئولي مشروع الشواطئ والشاليهات وجهاز التجميل والحدائق بمنع تواجد وتجمعات المواطنين نهائيا بالحدائق العامة والمنتزهات العامة والشواطئ العامة بنطاق الأحياء لقدوم أعياد الربيع وشم النسيم  .

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