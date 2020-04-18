مطران الكنيسة الأسقفية: قيامة المسيح بدلت حزن ويأس التلاميذ إلى فرح وأمل

ترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر احتفالات عيد القيامة المجيد، وتم بث الصلوات "اون لين" عبر صفحة الكنيسة على فيس بوك حتى يتمكن أبناء الكنيسة من متابعة الصلوات، في ظل منع إقامة الاحتفالات والصلوات للوقاية من فيروس كورونا لمستجد.

وقال المطران منير حنا – في كلمته خلال احتفالية عيد القيامة التى تقام بدون حضور شعبي - ونحن نحتفل بعيد القيامة المجيد نتذكر أن القيامة هى إنتصار على الموت وهى رجاء نحيا به متطلعين إلى ملكوت السموات، فقيامة المسيح بدلت حزن ويأس التلاميذ وقت الصلب إلى فرح وأمل.

وأضاف أن الرجاء الذى لنا فى قيامة المسيح هو الذى نحتاجه فى الوقت الذى يعانى منه العالم من الوباء الجامح الذى أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وأودى بحياة الآلاف، وبهذا الرجاء نحتاج أن نتوسل إلى الله القدير أن يتدخل ويوقف هذا الوباء.

وتابع قائلا، علينا أن ندرك أن هذا الوباء الذى يضرب العالم الآن ليس له الكلمة الأخيرة، كما أن الموت لم يكن له الكلمة الأخيرة بل القيامة.

وأكد المطران منير حنا أنه وقت لكى نفحص أنفسنا وندرك ضرورة التوبة والرجوع الى الله ليساعدنا أن نقوم فوق الخطية والكراهية والطمع والحقد ويخلصنا من خطايانا، أنه وقت لنعيد ترتيب أولوياتنا فى الحياة بعد أن أدركنا إن حياة الإنسان ما هى إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل.

وتابع، ونحن نوجه أعيننا نحو الله القدير، دعونا نصلى إلى بلادنا ورئيس بلادنا وكل مساعديه الذين لا يدخرون جهدًا ليضمنوا وقاية الشعب من هذا الوباء الخطر، ودعونا أيضًا أن نصلى من أجل جيش مصر الأبيض الذين يقفون فى المقدمة وهم يعالجون المصابين بالفيروس غير عابئين بالأخطار من أجل شعب مصر العظيم.