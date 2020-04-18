AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطران الكنيسة الأسقفية: قيامة المسيح بدلت حزن ويأس التلاميذ إلى فرح وأمل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

ترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر احتفالات عيد القيامة المجيد، وتم بث الصلوات "اون لين" عبر صفحة الكنيسة على فيس بوك حتى يتمكن أبناء الكنيسة من متابعة الصلوات، في ظل منع إقامة الاحتفالات والصلوات للوقاية من فيروس كورونا لمستجد.

وقال المطران منير حنا – في كلمته خلال احتفالية عيد القيامة التى تقام بدون حضور شعبي - ونحن نحتفل بعيد القيامة المجيد نتذكر أن القيامة هى إنتصار على الموت وهى رجاء نحيا به متطلعين إلى ملكوت السموات، فقيامة المسيح بدلت حزن ويأس التلاميذ وقت الصلب إلى فرح وأمل.

وأضاف أن الرجاء الذى لنا فى قيامة المسيح هو الذى نحتاجه فى الوقت الذى يعانى منه العالم من الوباء الجامح الذى أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وأودى بحياة الآلاف، وبهذا الرجاء نحتاج أن نتوسل إلى الله القدير أن يتدخل ويوقف هذا الوباء.

وتابع قائلا، علينا أن ندرك أن هذا الوباء الذى يضرب العالم الآن ليس له الكلمة الأخيرة، كما أن الموت لم يكن له الكلمة الأخيرة بل القيامة.

وأكد المطران منير حنا أنه وقت لكى نفحص أنفسنا وندرك ضرورة التوبة والرجوع الى الله ليساعدنا أن نقوم فوق الخطية والكراهية والطمع والحقد ويخلصنا من خطايانا، أنه وقت لنعيد ترتيب أولوياتنا فى الحياة بعد أن أدركنا إن حياة الإنسان ما هى إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل.

وتابع، ونحن نوجه أعيننا نحو الله القدير، دعونا نصلى إلى بلادنا ورئيس بلادنا وكل مساعديه الذين لا يدخرون جهدًا ليضمنوا وقاية الشعب من هذا الوباء الخطر، ودعونا أيضًا أن نصلى من أجل جيش مصر الأبيض الذين يقفون فى المقدمة وهم يعالجون المصابين بالفيروس غير عابئين بالأخطار من أجل شعب مصر العظيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. نظر دعوى فصل طائفة الأنجليكان عن الأسقفية

وفاة حسنى مبارك.. مطران الكنيسة الأسقفية: الرئيس الأسبق قاد مصر فى مرحلة دقيقة بحكمة بالغة

الكنيسة الأسقفية: نصلى إلى الله من أجل إيقاف وباء كورونا

الطائفة الأسقفية تغلق جميع الكنائس وتصلي من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها

الكنيسة الأسقفية في مصر تلغى خدمات أسبوع الآلام وعيد القيامة

مطران الكنيسة الأسقفية ناعيا "حنوش": فقدنا رجلا محبًا لله وخادما مخلصا للكنيسة

ترشيحاتنا

تركيا تسجل 121 وفاة و3783 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

فيديو صادم.. نجمة شهيرة تبكي بسبب فيروس كورونا

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

20 تريليون دولار.. أستاذ قانون: دعاوى ضد الصين للتعويض عن أضرار كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بملابس كلاسيكية .. شمس الكويتية تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة

تسيطر على السكر.. أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكري