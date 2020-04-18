حتى لو مش أون لاين.. خطوات للرد على رسائل واتسآب

يستخدم تطبيق الرسائل واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويعتبر من أشهر تطبيقات المراسلة ويتم استخدامه لأسباب متعددة.





وينزعج العديد من المستخدمينو تصبح الأمور مشوشة لديهم سواء أثناء العمل أو الدراسة أو غيرها، وفي بعض الأحيان، بسبب كثرة الرسائل.









وأحيانا عندما يكون لديك الكثير من الرسائل المهمة التىتحتاج إلى إرسالها أو الرد عليها بشكل عاجل دون تنبيه بعض المستخدمين بأنك على الإنترنت، أو أنك أون لاين على واتسآب.





وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن هناك حيلة بسيطة يمكن للمستخدمين تفعيلها حتى يمكنهم عرض رسالة واحدة يريدون الرد عليها بدون الاتصال فعليا بالإنترنت.





- استخدام مساعد جوجل أو Google Assistantلإرسال رسالة أثناء عدم الاتصال





ومن بين الأدوات التي يستطيع أي شخص أن يستخدمها للرد على واتسآب أو إرسالة عبر الإنترنت دون أن يكون متصلًا بالإنترنت، هى استخدام المساعد الافتراضي لجوجل Google Assistant الذي يدعمه الذكاء الاصطناعي، حيث إنه متوفر على كل الهواتف الذكية.





كيف تقوم بعمل ذلك؟





بما أن مساعد جوجل يمكنه تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام لمستخدمي الهاتف الذكي، مثل تشغيل الموسيقى أو إعداد تذكير، كما يمكن لمستخدمي واتسآب استخدام المساعد لإرسال رسالة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم دون الاتصال بالإنترنت.





لن يظهر هذا الأمر تغيير الحالة إلى متصل أو أونلاين online ، كما لن تتغير معلومات آخر رؤية أو last seen.



















