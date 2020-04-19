أبرز مطالب الكليات العملية بعد قرار "الأعلى للجامعات"... طلاب النقل بالجامعات يشكرون وزير التعليم العالي .. طلاب جامعة عين شمس يتصدرون جوائز مهرجان إبداع في موسمه الثامن

- أبرز مطالب طلاب الكليات العملية بعد قرار "الاعلى للجامعات"
- طلاب النقل بالجامعات يشكرون وزير التعليم العالي.. اعرف السبب
- عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة
- طلاب جامعة عين شمس يتصدرون جوائز مهرجان إبداع في موسمه الثامن
يتساءل الكثيرون من طلاب الفرق النهائية حول قرار المجلس الأعلى للجامعات امس، ما موقفهم من الامتحانات بعد القرار الذى ينص على : تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
رصد صدي البلد آراء طلاب الفرقة النهائية للكليات العملية حول قرار المجلس الاعلي للجامعات.
قال مصطفي عابدين طالب بكلية الطب الفرقة النهائية إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لم يراع استثنائية بعض الحالات، كطلاب الفصل الأخير بكلية الطب البشري.
وأوضح مصطفي، نصّ القرار على تأجيل التقييم للجزء العملي إلى ما بعد تعليق الدراسة، علمًا بأننا -تبعًا لنظام وخطة التعليم بالكلية- سبق وأن تم تدريبنا وتقييمنا عدة مرات في فصول تعليمية مختلفة على ذات المهارات العملية (دون نقصان أو زيادة)، وأن تأجيل التخرج لأجل إختبار قد تمت إعادته ٥ مرات عبر سنوات التعليم، وما يترتب على ذلك من تعطيل لمخرجات هذا العام من الأطباء البشريين -في ظل احتياج الدولة إليهم مع العلم، أن التعليم الطبي العملي يعتمد على التفاعل مع المرضى المزمنين، الّذين يتعاملون بدورهم مع عدد من طلاب الكليات المختلفة في ظل أوضاعهم الصحية واتسامهم بضعف المناعة مما يشكل خطرًا على كلا الطرفين (الطلاب والمرضى) ويخلقُ مشكلة أخلاقية بتعريض المرضى والطلاب للخطر لأجل إمتحان لا يقيم أي مهارة جديدة لم تُختبَر.
وأشار إلى أنه بالإمكان تعويض اختباراتنا العملية بالتقييم المستمر خلال سنة الامتياز المصممة -بالأساس- كسنة تدريب عملية.
وأضاف، أن وضع ٣٠ إبريل كتاريخ لانتهاء التعليم الإلكتروني لم يضع بالحسبان كون الفصل الدراسي بكلية الطب لجامعتنا يبدأ بشكل متأخر في ١٥ مارس، ونظرًا لأن تعليق الدراسة بدأ منذ ذلك الحين، وأن الانتقال إلى منصة تعليم الكترونية تطلب اعدادات دامت قرابة الـ٣ أسابيع، فإن التعليم لم يبدأ بشكل فاعل إلا مع بداية أبريل؛ مما يثير تساؤلات عن قيمة المردود العلمي المتوقعة من فصل دراسي دام ٣ أسابيع سنتأخر بسببه في التخرج إلى وقت غير معلن.
وأكد ما يسبب ضبابيةً في المشهد، هو عدم الاستفاضة في شرح وضع الخريجين من طرف المجلس الأعلى للجامعات بالمقارنة مع نظام المنتقلين فلا علم لنا إن كنا سنجري إخباراتنا عبر الإنترنت أو تبعًا لقواعد التباعد الإجتماعي.
ومن جانبه قال محمد خالد طالب بكلية حاسبات ومعلومات الفرقة الرابعة اذا كان لا مفر من وجوب امتحان الطالب الخريج فكان يجب وضع الية لامتحان الطالب اونلاين بدلا عن تعليق كل اماله وطموحاته بمستقبل لا نعلم عنه شئ كان يجب ان تراعى الحالة النفسية للطلبه كلهم فما حدث من خلل في منظومة التعلم عن بعد فذلك قد تأثر بيه الجميع ليس فئة بعينها
وأضاف نحن كليه عمليه شغالين تاسكات ومشاريع من تاني او تالت اسبوع دراسه وهناك حلول كثيرة عوضا عن ذلك فمن الممكن الاكتفاء بمشروع التخرج اللي يوضح حصيلة الطالب العمليه والاكتفاء بالمشاريع التي اجريناها طوال التيرم
وقال عمر عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات جاءت القرارت في صالح طلاب النقل ولم تحدد مصير الطلاب الخريجين حتي لم يتم الإعلان عن كيفية امتحانتهم وتم تأجيلها لاجل غير مسمي لذلك نطالب بعمل مشروع او امتحانات اونلاين .
ووضح طالب بكلية الهندسة بالفرقة النهائية ان التعليم الاون لاين فاشل وبالشكل دا بيلزمنا بمنهج المفروض بندرسه فالظروف العاديه وعايزنا نمتحن في ظروف غير عاديه مع ان الوضع استثنائي يلزمله قرارات استثنائيه.
ونصت قرارات وزارة التعليم العالى اليوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على الآتي:
* لطلاب فرق النقل : يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية
* بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد
* بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.
* بالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
* تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أي حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
وجّه عدد من طلاب الجامعات الشكر لوزير التعليم بعد القرارات التى اتخاذها المجلس الأعلى للجامعات اليوم.
وقال محمد احمد طالب بالفرقة الثانية جامعة بني سويف: نشكر وزير التعليم العالي لحرصه علي حياتنا منوها ان المجلس الأعلى للجامعات يقرر قرارات في صالح الطلاب .
وأكد إسلام شكري طالب بالفرقة الثانية جامعة عين شمس انهم يثقون في قرارات المجلس الأعلى بقيادة وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار.
وأكد أحمد صبرى طالب بكلية دار علوم جامعة أسوان ان قرار المجلس الاعلي طمأن ملايين الأسر المصرية وجاء في صالح طلاب النقل جميعا منوها أننا نسعي دائما لجعل مصر في المقدمة ونكون قادرين علي تحمل المسؤلية في المستقبل
وأشار محمد عبد الهادي طالب بجامعة الكندية في الفرقة الثالثة إلى أن وزير التعليم العالي يسعي دائما الي وصول طلاب الجامعات المصرية في تقدم وازدهار ونشكره على هذا القرار الي يصب في مصلحة طلاب النقل .
أعلنت منذ قليل نتائج مسابقتي الأفلام القصيرة والعروض المسرحية، وذلك ضمن مهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد الأكاديميات للعام الثامن على التوالي ، والذي يشارك فيه طلاب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تصدر طلاب الجامعة المركزين الأول والثالث في مسابقة الأفلام القصيرة بفوز الطالبة أمل أشرف أحمد كلية الآداب بالمركز الأول و بجائزة قدرها ٢٠ ألف جنيه ، كما فاز الطالب حسام سعيد جودة كلية التجارة بالمركز الثالث و جائزة مالية ١٦ ألف جنيه.
أما في مجال مسابقات المسرح ، فقد حصدت الجامعة العديد من الجوائز في مجال مسرح الهواة و كذلك مسرح المتخصصين وذلك على النحو التالي:
جائزة أفضل ديكور فجاءت من نصيب محمود صلاح عن العرض المسرحي لجامعة عين شمس بعنوان "المأوي" و جائزة قدرها ٤ آلاف جنيه.
وحصل محمود إبراهيم رمضان عن عرض المأوي لجامعة عين شمس على جائزة أفضل إضاءة وقيمة الجائزة ٤٠٠٠ جنيه.
جائزة أفضل مخرج وذهبت إلي حسام سعيد جودة مخرج عرض المأوى لجامعة عين شمس وقيمة الجائزة ٥٠٠٠ جنيه
جائزة افضل ممثل ثاني وذهبت إلي عبد الكريم عادل وقيمة الجائزة ٤٠٠٠ جنيه
وذهبت جائزة أفضل عرض مسرحي مركز اول جامعات إلي عرض المأوى جامعة عين شمس وقيمة الجائزة ١٢٥ ألف جنيه.
وعن جوائز مسابقة ابداع في مجال مسرح المتخصصين ،حصدت جامعة عين شمس
المركز الأول جامعات في تصميم أفضل بوستر عن عرض جامعة عين شمس "حادثة منتصف الليل" شيرين يسري وقيمة الجائزة ٤٠٠٠ جنيه.
والمركز الأول جامعات أفضل إضاءة عن عرض الجامعة "حادثة منتصف الليل" تصميم إضاءة أبو بكر محمد الشريف قيمة الجائزة ٤٠٠٠ جنية.
وبذلك تبلغ مجموع جوائز جامعة عين شمس في مختلف مسابقات مهرجان إبداع ٤٨٠١٢٥ ألف جنيه.
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، انهم لم يتخذوا قرارا حتي الان، "هل نكتفي بامتحان الكتروني، ام عن طريق الابحاث، حيث ندرس القرار مع وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية؛ وخلال 48 ساعة سنحدد مصير شكل الامتحان النهائي لطلاب النقل.
وأضاف السيد خلال تصريحاته لصدي البلد، ان القرار يأتي في صالح الطلاب دائما، وهذا ما نوهنا عنه من قبلجاء ان جميع قرارت المجلس الاعلي للجامعات تأتي من قيادة حكيمة تصب في مصحلة الطالب، وبالنسبة للطالب الخريج س تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق.