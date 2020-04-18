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فن

محمد رجب يستعيد ذكرياته عبر إنستجرام.. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد رجب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له فى الصغر حيث إستعاد ذكريات طفولته وشبابه.

فيما أعجب الجماهير بها وكتبوا : حلو فى الحالتين ، زى القمر يا نجم ، عايزين نعرف اخر أعمالك .

يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.


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