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رياضة

حسني عبد ربه: منتخب مصر لم يكن ينقصه محمد صلاح وكوبر دمر الكرة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:17 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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ياسمين تيسير
أكد حسني عبدربه قائد الإسماعيلي السابق أن المنتخب وقت قيادة حسن شحاتة كان فريقا مكتملا ولا ينفصه أي شىء.

وأضاف حسني عبد ربه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن المنتخب لم يكن بحاجة لـ محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب من أجل التأهل لـ كاس العالم، لأن المنتخب كان قويا ولا ينقصه أي لاعب.

وتابع أن كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب كان السبب في تدمير الكرة المصرية على الرغم من التاهل ل كاس العالم في عهده، لان متعه كرة القدم هي الهجوم ولكن كوبر كان يكتفي بالأداء الدفاعي.


وأضاف أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة أفضل مدرب حيث تمكن من تقديم الاداء الممتع والتتويج بالعديد من البطولات، وكان بفضل الدفع بـ عماد متعب دائما في مركز الهجوم.

أما بشأن الاسماعيلي فأكد أن ضئاله عقد باهر المحمدي نجم الفريق هو السبب الرئيسي في مطالبه اللاعب بالرحيل عن الفريق.
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