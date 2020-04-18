يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

ألمح الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، لإمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي الموسم المقبل.
وأتاح "بونجاح"، الفرصة، لمتابعيه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لسؤاله، فوجه له أحدهم سؤالا عن "إمكانية انتقاله لصفوف الهلال السعودي؟"؛ ليعلق اللاعب بالإشارة (مِنشَن) إلى حساب ناديه "السد" واضعًا رمزا تعبيريا بجواره على شكل "قلب"، في إشارة منه لرفض الانتقال للنادي السعودي.
ولدى سؤاله عن أيهما يفضل "الأهلي أم الزمالك؟"، علق بونجاح:" أهلي أبو تريكة"، في تلميح منه لإمكانية الانضمام للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.