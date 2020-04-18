AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
ألمح الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، لإمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي الموسم المقبل.

وأتاح "بونجاح"، الفرصة، لمتابعيه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لسؤاله، فوجه له أحدهم سؤالا عن "إمكانية انتقاله لصفوف الهلال السعودي؟"؛ ليعلق اللاعب بالإشارة (مِنشَن) إلى حساب ناديه "السد" واضعًا رمزا تعبيريا بجواره على شكل "قلب"، في إشارة منه لرفض الانتقال للنادي السعودي.

ولدى سؤاله عن أيهما يفضل "الأهلي أم الزمالك؟"، علق بونجاح:" أهلي أبو تريكة"، في تلميح منه لإمكانية الانضمام للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح عن اللعب شهرين

أحمد الشناوي يكشف حقيقة انضمامه للنادي الأهلي

مصادر لـ صدى البلد.. سعد بقير للبيع في هذه الحالة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يصدم حسام عاشور .. تفاصيل

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

بعد انضمام فتحي لـ بيراميدز.. رجب بكار يغازل النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

الزمالك يتراجع عن إعادة لاعبه المعار

فيروس كورونا ينتشر منذ سبتمبر الماضي ولم يبدأ في الصين.. بحث جديد

ننشر تفاصيل البحوث التطبيقية المطلوبة لتقييم طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني

الأعلى للجامعات يحسم مصير مشاريع التخرج.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

بالشعر المجعد.. داليا مصطفى بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها