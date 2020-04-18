يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي





وأتاح "بونجاح"، الفرصة ، لمتابعيه ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لسؤاله، فوجه له أحدهم سؤالا عن "إمكانية انتقاله لصفوف الهلال السعودي؟"؛ ليعلق اللاعب بالإشارة (مِنشَن) إلى حساب ناديه "السد" واضعًا رمزا تعبيريا بجواره على شكل " قلب" ، في إشارة منه لرفض الانتقال للنادي السعودي.





ولدى سؤاله عن أيهما يفضل "الأهلي أم الزمالك؟"، علق بونجاح:" أهلي أبو تريكة"، في تلميح منه لإمكانية الانضمام للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

ألمح الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، لإمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي الموسم المقبل.