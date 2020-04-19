لطلاب الثانوية الأزهرية.. ماذا تفعل إذا واجهتك مشكلة بشأن الامتحانات؟

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إنه لأول مرة سيتم طبع مواد رسوب الطالب المعيد في الثانوية الأزهرية على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذلك طبع كشوف المناداة برقم الجلوس وبمواد رسوب الطالب المعيد، بحيث تطابق المواد الموجودة على رقم جلوسه بما هو موجود في المعهد، كما تم طبع كشوف ٢ ج وبطاقات التعارف وجميع المكاتبات إلكترونيًا.





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وأضاف عبد العظيم أن الإدارة المركزية للامتحانات تعهدت بتقديم الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على طلاب الأزهر، وذلك تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تنتهجه الإدارة المركزية للامتحانات وقطاع المعاهد الأزهرية،مطالبا طلاب الشهادة الثانوية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية بصورة دورية لمعرفة كل جديد بالنسبة للطلاب المعيدين، والتأكد من مواد رسوبهم، وفي حالة وجود أية شكوى يرجى سرعة الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للامتحانات.