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محافظات

رصد منزلين جديدين تسكنهما الخفافيش بـ القليوبية

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:02 ص
رصد منزلين جديدين
رصد منزلين جديدين تسكنهما الخفافيش بـ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

رصدت اللجنة الرباعية المشكلة للتعامل مع الخفافيش التى سكنت احد المنازل المهجورة بقرية الحزانية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية منزلين آخرين مهجورين أحدهما بالقرية والمنزل الآخر بقرية عرب برغوث التابع للوحدة المحلية بنوي.

وأغلقت اللجنة جميع المنافذ الموجودة بالمنزل الذى تمت مواجهة الخفافيش به غلقا تاما ووضعت الواح خشبية لاحكام الغلق تماما كما تم رش المنزل بالكامل بالمواد الكميائية المناسبة وكذلك تم عمل تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه لم يرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة ظهور الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة وهو ملكية خاصة بقرية الحزانية مركز شبين القناطر.

وأوضح أنه كلف رئيس مركز شبين القناطر بحصر المنازل المهجورة والقديمة بالقرية للعمل على مواجهة انتشار الخفافيش بالقرية والتأكد من خلو القرية بالكامل منها بالإضافة إلى العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفوري مع الخفافيش.

وأكدت أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية أنه سيتم القضاء على بقية الخفافيش بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات، مشيرة إلى أنه يتم تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع والطب البيطري لا يعرف إذا كانت هذه النوعية تنقل كورونا أم لا وأن مسؤول معهد بحوث وقاية النباتات سيعرف نوعها وسيتم التعامل معها بشكل سليم.

وأضافت العسيلي أنه جرى التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية مركز شبين القناطر مشيرة إلى إن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة.

وقالت العسيلي أن العدد في المنزل ليس كبير وهي ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة وأن التخوفات منها سببه ما يثار بعلاقتها ومرض كورونا المستجد.

رصد منزلين جديدين تسكنهما الخفافيش بـ القليوبية
رصد منزلين جديدين تسكنهما الخفافيش بـ القليوبية
رصد منزلين جديدين تسكنهما الخفافيش بـ القليوبية
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