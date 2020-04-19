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أخبار العالم

الصين: لا وفيات بسبب "كورونا" وتسجيل 16 إصابة بينها 9 حالات وافدة من الخارج

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأحد/ عدم تسجيل حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة بينها 9 حالات وافدة، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82735 شخصا، وظل عدد الوفيات عند 4632.
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات السبع المسجلة محليا جاءت بواقع ست حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، فيما تم تسجيل حالتين جديدتين يشبته بإصابتهما بالمرض بينهما حالة واحدة وافدة والأخرى حالة محلية في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين.
وأضافت اللجنة أن 33 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم، بينما بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة 85 شخصا، فيما تم حتى نهاية يوم أمس تسجيل 1575 حالة إصابة وافدة من الخارج خرج منها 728 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم.
وتابعت اللجنة أن 8632 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس تسجيل 44 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بينها 3 حالات قادمة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1023 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و398 حالة في مقاطعة تايوان بينها 6 وفيات، فيما خرج 568 مريضا في هونج كونج و17 في ماكاو و178 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.
ووفق أحدث تقييم أصدرته سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، أنه تم تصنيف مدينة "ووهان" (عاصمة المقاطعة ومصدر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين) كمنطقة منخفضة المخاطر للإصابة بالفيروس بعد استيفاء معايير عدم تسجيل أي حالات مؤكدة جديدة خلال الـ14 يوما الأخيرة.
وذكر مقر الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته بالمقاطعة أنه حتى نهاية يوم الجمعة، أصبحت مقاطعة هوبي التي تضم 76 مدينة ومحافظة منخفضة المخاطر، بينما لا تضم أي مدينة أو محافظة عالية أو متوسطة المخاطر.
وبحسب معايير الخطورة المحددة في مبدأ توجيهي صادر عن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، فإن المدن والمحافظات والأحياء التي لا تظهر فيها حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار 14 يوما تصنف على أنها مناطق منخفضة الخطورة، أما تلك التي توجد بها أقل من 50 حالة أو تلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة لكن دون تفش مركز فإنها تصنف كمناطق متوسطة الخطورة، وتلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة بالإضافة تفش مركز فإنها تصنف كمناطق عالية الخطورة.
 
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