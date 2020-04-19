الكويت: المرحلة الأولى لإجلاء مواطنينا تتم عبر 75 رحلة جوية من 16 وجهة

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن المرحلة الأولى من خطة إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم، تتضمن تشغيل 75 رحلة من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام، بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين الكويتيين من الخارج سعد العتيبي -في تصريح صحفي، على هامش استقبال المواطنين الكويتيين العائدين- أن هذه المرحلة هي الأولى من خمس مراحل، تتضمن عواصم عربية وأوروبية.

ولفت العتيبي إلى أن رحلات شركة الخطوط الكويتية، ستكون على مبنى (تي 4)، في حين رحلات شركة الطيران الجزيرة وبقية الشركات الأخرى، ستكون في مبنى (تي 1)، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مواقع معزولة للفحص في المبنيين بمطار الكويت الدولي، مع اتباع كل إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية، وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة الكويتية، على أن يتم فحص كل القادمين من خارج البلاد في هذه القاعات، من خلال الطاقم الطبي المخصص من وزارة الصحة الكويتية.

وأضاف العتيبي أن عملية عودة المواطنين الكويتيين اليوم في مطار الكويت الدولي، تسير بنجاح، بفضل التعاون الكبير لكل من وزارات الخارجية، والصحة، والداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للإطفاء، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، وشركات الخدمات الأرضية.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم، وصول أولى رحلات إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، قادمة من دبي، وعلى متنها 170 مواطنا، ثم تبعها رحلة أخرى قادمة من أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، بدء خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، ابتداء من اليوم الموافق 19 أبريل وحتى يوم 7 مايو المقبل.



