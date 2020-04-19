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فن

أكرم حسنى: فخور بمشاركتي في أوبريت إنت أقوى

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الفنان أكرم حسنى على "أوبريت "إنت أقوى" من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقال أكرم حسنى من خلال تغريدته " #إنت_أقوى.. فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها"

يذكر أن الأوبريت يشارك به الفنان محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي. 

كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.
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