أكرم حسنى: فخور بمشاركتي في أوبريت إنت أقوى

إنت أقوى





#إنت_أقوى .. فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها" وقال أكرم حسنى من خلال تغريدته "





يذكر أن الأوبريت يشارك به الفنان محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي.





كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.





#إنت_أقوى.. فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها 🇪🇬https://t.co/3bHuWgpNcj — Akram Hosny (@AkramHosny) April 18, 2020