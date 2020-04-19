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تعليم

طارق شوقي: التعليم لا بد أن يكون رحلة يخوضها الطالب بلا توتر ولا مشاكل ولا تكلفة مادية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:12 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا، وقد فادت الوزارة الظروف الحالية في الوصول لنتائج في زمن أقل وبموارد أقل مما كان مستهدفا.



وقال وزير التربية والتعليم في تسجيل صوتي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمن فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لتحقيق ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق منظومة التعليم الجديدة التي بدأت من رياض الأطفال ووصلت هذا العام للصف الثاني الابتدائي، ومن المقرر أن تصل للصف الثالث الابتدائي في سبتمبر القادم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب في نظام التعليم الجديد يدرسون منهج متعدد التخصصات، إلى جانب دراسة اللغات، مؤكدا أن الفكرة في نظام التعليم الجديد الاهتمام بتعليم الطلاب مهارات حياتية (التعاون واحترام الآخر والعمل الجماعي وغيرها) وليس فقط مهارات معرفية.
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