ارتفاع عدد قتلى كورونا في سويسرا إلى 1135 شخصًا

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم، الأحد، عن أن عدد القتلى في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا بين السويسريين وصل إلى 1135 شخصًا، بارتفاع من 1111 أمس السبت.





وأضافت أن عدد الأشخاص الذين أظهروا اختبارات إيجابية للمرض ارتفع إلى 27740، ارتفاعا عن 27404.



