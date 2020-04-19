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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى كورونا في سويسرا إلى 1135 شخصًا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:48 م
قتلى كورونا في سويسرا
قتلى كورونا في سويسرا
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على صالح
أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم، الأحد، عن أن عدد القتلى في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا بين السويسريين وصل إلى 1135 شخصًا، بارتفاع من 1111 أمس السبت.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين أظهروا اختبارات إيجابية للمرض ارتفع إلى 27740، ارتفاعا عن 27404. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تظل أوروبا والولايات المتحدة الأكثر تضررًا من المرض، وتم الإبلاغ عن 36018 حالة جديدة للمرض في أوروبا، ما يجعل المجموع الإجمالي 1.09 مليون.

وأبلغت الولايات المتحدة عن 32.549 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة السابقة؛ إجمالي عدد حالات COVID-19 في الولايات المتحدة تجاوز الآن 700 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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