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أخبار العالم

لأول مرة .. كورونا يوحد اكبر غريمين تقليدين على مسرح السياسة الأمريكية

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:06 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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على صالح
وحد فيروس كورونا في الولايات المتحدة فرقاء العمل السياسي من اعضاء الحزبين التقليديين الكبيرين المتنافسين الديمقراطي والجمهوري ووضعتهم على مقربة من التعامل سويا بشأن قانون مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال السيناتور نيويورك الديمقراطي تشاك شومر في مقابلة مع شبكة سي إن إن "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق الليلة أو صباح الغد".

وقبل دقائق من ذلك، قدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن تقييمًا مماثلًا للتقدم في مشروع القانون، الأمر الذي سيوسع بشكل كبير برنامج قروض إدارة الأعمال الصغيرة للشركات الصغيرة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تظل أوروبا والولايات المتحدة الأكثر تضررًا من المرض.

وتم الإبلاغ عن 36018 حالة جديدة للمرض في أوروبا ، مما يجعل المجموع الإجمالي هناك 1.09 مليون.

وأبلغت الولايات المتحدة عن 32.549 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة السابقة؛ إجمالي عدد حالات COVID-19 في الولايات المتحدة تجاوز الآن 750 الف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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