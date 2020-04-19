تويوتا تفتح باب الحجز على الفئة الجديدة من كورولا corolla 2020 .. صور

بعد تلقى الكثير من طلبات العملاء وافقت تويوتا علي طرح فئة جديدة من كورولا باسم فول أوبشن وهي فئة مميزة في الأوتوماتيك يوجد بها مخرج تكييف خلفي وتعتبر نفس مواصفات الأوتوماتيك الفئة الثالثة الفول أوبشن ولكن بدون فتحة سقف.





وقالت الشركة إنها وفرت هذه النسخة من كورولا بناء على آراء العملاء حيث تحاول الشركة توفير جميع المتطلبات الخاصة بهم في ظل المنافسة الشديدة في السوق المصري، معلنة عن فتح باب الحجز علي الفئة الجديدة.

مواصفات تويوتا كورولا 2020







تويوتا كورولا 2020

أولا من حيث الميكانيكا :

محرك V4

السعة اللترية : 1600 CC

عزم الدوران : 154 N. M

عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة

الفتيس : CVT ٦ سرعات

التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية

نوع الجر : امامي

سرعة قصوي : 190 km/h

استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km

سعة الخزان : 50 لترا

ينصح ببنزين 92





تويوتا كورولا 2020

ثانيا من حيث الأبعاد :

الطول : 4.640 ملم

العرض : 1.780 ملم

الارتفاع : 1.435 ملم

قاعدة العجلات : 2700 ملم

ارتفاع عن الأرض : 136 ملم

سعة الشنطة : 470 لتر

وزن السيارة : 1260 kg





تويوتا كورولا 2020

من حيث التجهيزات العامة :

تكييف تاتش

باور ستيرنج كهربائي

4 زجاج كهرباء

عجلة قيادة مالتي

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16

شاشة عداد 4.2 بوصة

شاشة كاسيت 7 بوصة

راديو FM

مشغل MP3

USB

AUX