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سيارات

تويوتا تفتح باب الحجز على الفئة الجديدة من كورولا corolla 2020 .. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:39 م
toyota corolla 2020
toyota corolla 2020
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اشرف عطية

بعد تلقى الكثير من طلبات العملاء وافقت تويوتا علي طرح فئة جديدة من كورولا باسم فول أوبشن وهي فئة مميزة في الأوتوماتيك يوجد بها مخرج تكييف خلفي وتعتبر نفس مواصفات الأوتوماتيك الفئة الثالثة الفول أوبشن ولكن بدون فتحة سقف.


وقالت الشركة إنها وفرت هذه النسخة من كورولا بناء على آراء العملاء حيث تحاول الشركة توفير جميع المتطلبات الخاصة بهم في ظل المنافسة الشديدة في السوق المصري، معلنة عن فتح باب الحجز علي الفئة الجديدة.

 

مواصفات تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020
أولا من حيث الميكانيكا :
محرك V4
السعة اللترية : 1600 CC
عزم الدوران : 154 N. M
عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة
الفتيس : CVT ٦ سرعات
التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية
نوع الجر : امامي
سرعة قصوي : 190 km/h
استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km
سعة الخزان : 50 لترا
ينصح ببنزين 92


تويوتا كورولا 2020
ثانيا من حيث الأبعاد :
الطول : 4.640 ملم
العرض : 1.780 ملم
الارتفاع : 1.435 ملم
قاعدة العجلات : 2700 ملم
ارتفاع عن الأرض : 136 ملم
سعة الشنطة : 470 لتر
وزن السيارة : 1260 kg


تويوتا كورولا 2020
من حيث التجهيزات العامة :
تكييف تاتش
باور ستيرنج كهربائي
4 زجاج كهرباء
عجلة قيادة مالتي
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16
شاشة عداد 4.2 بوصة
شاشة كاسيت 7 بوصة
راديو FM
مشغل MP3
USB
AUX

** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد بـ :
فتحة سقف
مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي
حساسات مطر
حساسات ركن أمامية و خلفية
مرايات طي كهرباء
سخانات مرايات
شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
رشاشات مصابيح
فرش جلد
طارة مالتي جلد
مثبت سرعة


تويوتا كورولا 2020
من حيث تجهيزات الأمان :
2 وسادة هوائية
منع انغلاق المكابح ABS
توزيع قوة الفرملة EBD
تدعيم الفرامل BA
التوازن/الثبات الإلكتروني USC
ايموبليزر لمنع السرقة
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