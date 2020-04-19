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سيارات

أخطاء يرتكبها السائقون تدمر السيارات .. تفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:56 م
اخطاء يرتكبها السائقين
اخطاء يرتكبها السائقين تدمر السيارات
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اشرف عطية
يجب علي قائد السيارة أن يهتم بها لتعطيه أفضل مستوي أثناء القيادة. ويجب عليه ان لا يهمل أوقات الصيانات الدورية الخاصة بها وأن يقوم بانتقاء أفضل قطع الغيار ليضمن اطول فترة تشغيل ممكنة لانه يوجد بعض السائقين الذين يهملون الصيانة الخاصة بسياراتهم مما يترتب عليه مشاكل كثيرة تضر بالسيارة.. و في هذا الشأن نطرح عليكم بعض الاشياء التي يرتكبها السائقون يوميا و التي تضر بالسيارة لكي يتجنبوها قدر المستطاع .


أشياء تدمر السيارة :

1 – التوقف المفاجئ و الاقلاع المفاجئ .

2– عدم انتظار ثوان قليلة بين الانتقال بين حروف الفتيس خصوصا D و R

3– تجاهل علامات التحذير في طابلوه السيارة

4- اهمال الصيانة و تغيير الزيت

5- السير بسرعات عالية بشكل دائم

6- استعمال نوعيات بنزين و لزوجات زيت غير ملائمة للسيارة

7- استخدام السيارة في اغراض غير المخصصة لها كاستخدامها في الدريفتات و سباقات السرعة

8- جر سيارات اكبر لمدة طويلة


كل النقاط السابقة تدمر سيارتك و تقلل من عمرها الافتراضيزز لذلك اتبع اجراءات السلامة وأحسن استخدام السيارة قدر المستطاع واهتم بنوعيات قطع الغيار و مواعيد الصيانات الدورية .

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