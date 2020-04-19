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خبيرة طاقة: أزمة كورونا كشفت عوار الدول التكنولوجية

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة منال متولي، خبيرة في مجال الطاقة، إن نجاح القيادة السياسية في إدارة أزمة كورونا يعتمد على أنه لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلص لوطنه ويحب شعبه، يُدير البلد بحكمة ويعمل على احتواء هذه الأزمة، إضافة إلى وعي الشعب المصري.

وأوضحت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه بالرغم من وجود تكنولوجيا عالية تستخدم في الدول الخارجية، إلا أن أزمة كورونا كشفت عوار الدول التكنولوجية في احتواءها، لكن الرئيس السيسي يعلم جيدًا مشاكل المجتمع المصري ويعمل على حلها.

وأشارت إلى أن المواطن المصري يحب الاهتمام بتفاصيل كل شئ، لذلك اذا توفرت لديه الإمكانيات سيكون الأفضل على مستوى العالم.


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