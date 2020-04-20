في زمن الكورونا .. مرسيدس تطلق أكبر مجموعة من صور التلوين للجميع

بعد تفشي الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى جميع الدول حول العالم ، سعت العديد من حكومات الدول لمواجهة تداعياته وطلبت المساهمة الفعالة من الشركات الصناعية الكبرى مثل شركات السيارات.





وتحولت شركات السيارات من إنتاج المركبات والمحركات، إلى إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس ، بل وأيضا الى الألعاب لتعزيز فكرة التباعد الاجتماعى وكسر حالة الممل لدى الكبار والصغار بالحجر المنزلى.





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بعد أن ساهمت بنتلي ولكزس وفورد وبى ام دبليو بإطلاق أول صور للتلوين ، ها هي مرسيدس تكشف عن العديد من صور التلوين للهواة والمعجبين.





تشمل تشكيلة مرسيدس سيارات مختلفة مثل سيارات كلاسيكية وحديثة وسيارات من AMG و EQ، وتتميز المجموعة بخفة الظل وتنوع الأماكن والظروف التي تضع مرسيدس فيها سياراتها.





يأتي غلاف كتاب مرسيدس للتلوين بصورة طفل يقف مقابلًا لمرسيدس G-Class حاملًا أقلام التلوين كرسالة من مرسيدس تحث على الاهتمام بالأطفال.