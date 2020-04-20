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محافظ أسيوط يتفقد المشروعات الصناعية بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب.. ويؤكد على ضرورة العمل بكامل طاقتها والحفاظ على حقوق العاملين ورعايتهم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:10 ص
إيهاب عمر
محافظ أسيوط:
أخضع لإجراءات التعقيم بالكحول وقياس درجة الحرارة 
استمرار العمل والإنتاج والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا 
صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول 

في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد ، بعض المشروعات الصناعية بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب للوقوف على استمرار العمل والإنتاج والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم .

وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

رافقه خلال الزيارة المهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ومديري مصنعي شركة مصر العليا للصناعات الدوائية وشركة كوكاكولا مصر بمنطقة عرب العوامر الصناعية.

حيث بدأ المحافظ جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب وقبل دخوله لمصنع شركة مصر العليا للصناعات الدوائية "فارما" خضع المحافظ ومرافقوه لإجراءات التعقيم بالكحول وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات قبل دخول المصنع ثم استمع إلى شرح من مدير المصنع عن مراحل العمل بالمصنع والإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية التي يتم تنفيذها داخل المصنع بمختلف مراحل الإنتاج والتي تتمثل فى 15 مجموعة دوائية وتنتج 207 مستحضر دوائي ثم تفقد بعض أقسام المصنع وخطوط الإنتاج وشاهد الاجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ثم استكمل المحافظ جولته بتفقد مصنع كوكاكولا مصر وخضع لقياس الحرارة والتعقيم بالكحول واستمع إلى شرح من مدير المصنع عن مراحل الإنتاج وانتاجية المصنع وعدد العاملين به وشاهد إجراءات التطهير والتعقيم داخل المصنع واطمأن على الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل في كل المشروعات والمصانع بكامل طاقتها وحفاظًا على حقوق العاملين بها وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج خاصة مع إلتزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والتنبيه على ارتداء العمال للكمامات وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل مُؤكدًا حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول والالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة المشروعات ومناطق العمل.
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