رغم الحظر وكورونا.. أهالي الإسماعيلية يحتفلون بأعياد شم النسيم بحرق دمية اللمبي





وأشعل بعض المواطنين، مساء اليوم الأحد، الحريق في دمية اللمبي بعدد من المناطق منها التجاري والمحطة الجديدة.





وأبدى عدد آخر من المواطنين استياءهم من الاحتفال بأعياد شم النسيم وتجمع الأسر المشاركة في حريق دمية اللمبي، رغم التحذيرات من اختراق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد محمد عيسى، من أهالي المحطة الجديدة، أن حرص الأهالي على أحياء عاداتهم، التي تربي عليها أجيال متلاحقة، يجدد لهم ذكرياتهم والتي قضاها الأهالي وسط العائلة واحتضنتها باريس الصغرى المفعمة بالحيوية.

حرصت بعض الأسر الإسمعلاوية فى عدد من المناطق، على حرق دمية اللمبي، وهي العادة المشهورة بها مدن قناة السويس الثلاث، ومنها محافظة الإسماعيلية.