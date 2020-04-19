عمرو أديب: مصر جاهزة لـ كورونا من الكمامة للصاروخ.. والناس لازم تساعد شوية.. فيديو

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استعدادها كل الاستعداد لهذا الوباء الذي يجتاح العالم.





وأضاف عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" مساء اليوم، الأحد، أننا مثل باقي البلاد نمر بجائحة كورونا، متابعا أن مصر فيها كل شيء، وأي عنصر من عناصر الأزمة موجود.





وتابع مقدم برنامج "الحكاية"، "كمامة في مصر، ودواء في مصر، وقمح في مصر، وغذاء في مصر، وتموين في مصر، وجيش في مصر وداخلية في مصر"، مستدركا "جاءت الكورونا ووجدت مصر جاهزة من الكمامة للصاروخ".





وأنهى الإعلامي، حديثها، مطالبا "امشي عدل يحتار عدوك فيك، والناس لازم تساعد شوية في هذه الأزمة العالمية".