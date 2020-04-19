الخارجية: تتواصل مع الكويت لحل أزمة العالقين

طمأن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المصريين على حالة العالقين في دولة الكويت، مؤكدا أن الدولة على تواصل مع الحكومة الكويتية لإعادتهم.





وأضاف "حافظ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن كل مؤسسات الدولة وكل الوزارات المعنية تولي أهمية كبيرة لإعادة المصريين العالقين في كل دول العالم؛ في ظل وباء فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدولة على علم بأزمة المصريين العالقين في الكويت، وعلى تواصل دائم مع الحكومة الكويتية.





وأشار المتحدث، إلى أنه نعمل على قدم وساق لإعادتهم إلى أرض الوطن.



