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الإفتاء: يجوز الإفطار للمسافرين في هذه الحالة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشياء المشكوك فيها بل باليقين، موضحا أن التجمعات تضر سواء فوق أسطح المنازل أو المساجد، ومن الأولى الصلاة في المنزل حاليا، معقبا "صلاة التروايح سنة وبعض المذاهب ترى أن تصلي بالمنزل وليس المسجد".


وأضاف مجدي عاشور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مريض كورونا والمريض المزمن يفطر ويخرج فدية".


وأوضح "إذا كان المرض يضر الإنسان بإجازة الأطباء فعليه الفطر وإخراج فدية"، مضيفا "الخوف من المرض ليس بمرض يتطلب الإفطار".


وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى ان الخوف من الإصابة بـ كورونا لا يعطي رخصة للإفطار في شهر رمضان، موضحا:" الأطباء أكدوا أن الصيام يقوي المناعة".


وتابع "الإفطار لا حرج فيه في حالة العذر فقط، أما غير ذلك فلا داعي للإفطار".


وأشار إلى أن الشرع يجيز للمسلم الإفطار بشرط تجاوز المسافة ما يقرب من 84 كيلو متر أيا كانت وسيلة السفر.

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