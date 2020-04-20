محمد منير يغازل حازم إمام: انت حبيبي يا زوما

غازل المطرب الفنان محمد منير، حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على الهواء مباشرةً.





وقال "الكينج" لحازم خلال مداخلة هاتفية ثنائية عبر برنامج زملكاوي الذي يقدّمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" انت حبيبي يا زوما وواحشني جدًا".





كما أثنى حازم إمام على ابداعات منير وعلى صوته العذب قائلًا:" مصر حلوة وجميلة بيك يا كينج".





كما أكد محمد منير على انتمائه الكبير الي نادي الزمالك، مؤكدًا أنه زملكاوي حتى النخاع، ويشجع الزمالك منذ الصغر.



