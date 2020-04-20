AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد منير يغازل حازم إمام: انت حبيبي يا زوما

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
غازل المطرب الفنان محمد منير، حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على الهواء مباشرةً.

وقال "الكينج" لحازم خلال مداخلة هاتفية ثنائية عبر برنامج زملكاوي الذي يقدّمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" انت حبيبي يا زوما وواحشني جدًا".

كما أثنى حازم إمام على ابداعات منير وعلى صوته العذب قائلًا:" مصر حلوة وجميلة بيك يا كينج".

كما أكد محمد منير على انتمائه الكبير الي نادي الزمالك، مؤكدًا أنه زملكاوي حتى النخاع، ويشجع الزمالك منذ الصغر.

واشار منير في تصريحاته على انه اهدى لنادي الزمالك  مشجعًا، فجميع العائلة من كبيرها لصغيرها ينتمي للزمالك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى: حازم إمام أطيب لاعب تعاملت معه في حياتي

حازم إمام: أتمنى منح ناشئي الزمالك فرص المشاركة

حازم إمام: تشرفت بأني كنت على شاشة قناة الزمالك

الزمالك يقرر التجديد لحازم إمام

زيدان لحازم امام : كل سنة وانت طيب يا ثعلب

محمد منير عن شيكابالا: "مش بيسمع كلامي"

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفاجئ المشاهدين بخدمة مجانية في شم النسيم غدا.. شاهد

من خاف سلم.. رجل أعمال يحذف عبارة i love you لـ درة بعد شائعات الخطوبة

رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا خلال رحلته العلاجية

اعمل خير وارميه البحر.. تعرف على تفاصيل مبادرة خالد أبوبكر ومصر الخير

7 أشياء تدمر ناقل الحركة في السيارة احذرها

أوروبا تتحول إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا في العالم .. تقرير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج