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أخبار العالم

ترامب يكشف آخر تطورات التوصل لعلاج لـ فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن إحراز تقدم كبير بشأن بحوث الدواء، وتطوير علاج لفيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي: "أحرزنا نتائج جيدة بشأن أبحاث الدواء، وعلاج كورونا، لمستوى لم يتوقعه أحد". 

واتهم ترامب إيران مجددا بعد الشفافية فيما يخص الإعلان عن أعداد الوفيات والإصابات في البلاد. 

وأعلن عن توقعه وفاة 60 ألف أمريكي، جراء فيروس كورونا بدلا من التوقعات السابقة التي ناهزت 200 ألف على الاقل.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي اليومي على وجود فائض في الأسرة، وأجهزة التنفس الصناعي. 

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عمل بلاده على تنفيذ خطة لإعادة فتح اقتصاد البلاد بأسرع وقت. 
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