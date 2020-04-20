فاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

انتقد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي، بسبب رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.





وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية بقناة "النهار" إن أحمد فتحي اخطأ بالرحيل عن النادي الأهلي وتوقيعه لـ بيراميدز.





وتابع نجم الزمالك السابق:"لو كنت مكان أحمد فتحي ساختار الاستمرار في صفوف الأهلي، لان الإعتزال داخل ناديي الأهلي والزمالك يحافظ على نجوميتك".





وأعلن أحمد فتحي في وقت سابق عدم تجديده مع النادي الأهلي وذلك رغبة منه للاستمرار في الملاعب لوقت أكثر، رغم ان عرض النادي الأهلي كان لمدة موسمان ومقابل 24 مليون في الموسمان.





كما أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع احمد فتحي بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاث مواسم.



